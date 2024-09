video suggerito

Anche Ethan Torchio dei Maneskin ha un progetto solista: il batterista si presta al Cinema Dopo tutte le domande su cosa stiano facendo i Maneskin, sia insieme che da soli, arriva anche la risposta riguardo al batterista del gruppo. Ethan Torchio, batterista della band, ha infatti recentemente prodotto le musiche del film Ogni pensiero vola di Alice Ambrogi.

A cura di Elena Betti

Ethan Torchio (Instagram)

Cosa succede ai Maneskin? Si sciolgono? Che progetti solisti stanno portando avanti? Ma Ethan che fine ha fatto? Tutte domande che i fan si ripetono continuamente da mesi, e, soprattutto, negli ultimi giorni. L’attenzione e il panico da possibile separazione è stata accesa da Damiano che da circa due settimane lascia briciole di indizi sul suo nuovo inizio. Se avevano trovato risposte anche sui progetti di Victoria e Thomas, Ethan era sempre rimasto in sordina. Ora però il batterista è tornato a far parlare di se grazie al cinema. Ethan ha infatti realizzato le musiche dell'ultimo documentario di Alice Ambrogi.

Ethan Torchio, le sue musiche per il film Ogni pensiero vola

Il nome di Ethan è finalmente spuntato di nuovo, associato sì alla musica, ma anche al cinema. Il batterista dei Maneskin, infatti, si è infatti occupato delle musiche del docu-film Ogni pensiero vola di Alice Ambrogi. Si tratta di un documentario a carattere sociale che approfondisce il tema della salute mentale nei giovani attraverso delle toccanti interviste. Il film si propone si sfidare i pregiudizi sociali e combattere le narrazioni, spesso poco corrette, riguardo questo tema e offrire speranza per il futuro. Realizzato in collaborazione con il dipartimento di salute mentale dell’Asl Roma1, il documentario sarà presentato in anteprima alla ventiquattresima edizione del festival Alice nella città che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre a Roma.

Cosa stanno facendo gli altri Maneskin

Degli altri Maneskin si erano tenute meglio le tracce per tutta l’estate. A fine estate Thomas si è esibito accompagnando Patti Smith alla chitarra in occasione di un suo concerto al Teatro Romano di Ostia Antica a Roma. La diva del rock lo aveva voluto per accompagnarla sulle note della storica People have the power. Victoria è entrata nella sua dj era, con il Victoria’s Treat, un dj set e un tour che l’ha impegnata per tutta l’estate tra Europa e Stati Uniti. Lo scorso 30 agosto la cantante ha pubblicato la hit Get Up B*tch con la brasiliana Anitta e agli ultimi MTV VMAs si è esibita con Halsey e la sua band. Anche Damiano aveva partecipato agli ultimi Video Music Awards, ma in qualità di presentatore. Il frontman è quello che recentemente sta facendo più parlare di sé grazie alla sua operazione di marketing basata sulla curiosità dei fan per promuovere il nuovo singolo. Sylverness, il brano che uscirà questo venerdì 27 settembre, è frutto di una collaborazione con il producer Labrinth, noto per la sua All for Us, parte della colonna sonora della serie Euphoria.