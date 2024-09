Che ci facevano Damiano David e Victoria De Angelis agli MTV VMAs 2024 senza i Maneskin

video suggerito

A cura di Elena Betti

Damiano David e Victoria De Angelis

Nella notte tra l’11 e il 12 settembre si è tenuta la quarantunesima edizione degli MTV VMAs. Ventuno categorie per premiare gli artisti, le loro canzoni e soprattutto i videoclip. Tra tutti i candidati – con Taylor Swift a raggiungere il record di vittorie -, quest’anno non c’è stato spazio per nessun italiano, nemmeno per i Maneskin, che lo scorso anno avevano vinto una statuetta per la categoria Best Rock grazie al videoclip di The Lonliest. Nessuna candidatura, quindi, ma questo non ha significato la mancata presenza di frontman e bassista della band italiana.

Damiano David nelle vesti di presentatore

Damiano David è arrivato all’Arena di Elmont, in perfetto stile anni settanta, atteso non per una performance da cantante, ma come presentatore. Il frontman aveva infatti il compito di annunciare il cantante Benson Boone, classe 2002. Un compito che sembra averlo reso felice, dato che, sul black carpet, ha confessato a un giornalista che la sua canzone dell'estate è stata Slow it down, proprio di Benson Boone. L’annuncio di Damiano sembra aver portato fortuna a Boone, che questa notte ha vinto nella categoria Best Alternative, non con la canzone dell’estate del nostro Maneskin, ma grazie alla hit Beautiful Things, il primo singolo estratto dall’album Fireworks & Rollerblades, uscito lo scorso aprile, del quale il cantante ci ha regalato una performance con tanto di salti mortali.

La performance inaspettata di Victoria De Angelis

Anche Victoria, questa volta in stile gotico, non ha fatto sentire la sua mancanza all’evento di MTV, la sua performance ha stupito tutti. Sul black carpet la bassista ha raccontato come si sentisse in merito ai suoi recenti progetti extra Maneskin. “Mi sono divertita tanto, ho cominciato a fare molti dj set e a produrre canzoni. La prima è appena uscita e penso rappresenti a pieno il mio sound”. Sì, perché De Angelis lo scorso 30 agosto ha pubblicato il singolo Get Up B*tch insieme ad Anitta. La cantante brasiliana ieri sera concorreva per la categoria Best Latin – che ha vinto – per il brano Mil Veces, contenuto nel progetto Funk Generation.

Vista la presenza annunciata di entrambe le artiste, tutti attendevano quindi una loro performance proprio su questa nuova uscita. Ma Victoria ha cambiato le carte in tavola, esibendosi con Halsey e la sua band in un quartetto tutto al femminile sulle note di Ego, l’ultimo singolo di Halsey dall’album The Great Impersonator che verrà pubblicato il prossimo 25 ottobre. La cantante americana si è presentata sul palco in sella a una bicicletta, dirigendosi verso il garage di una casa assemblata sul palco dell’Arena. Ad attenderla, dietro la porta del garage, il resto della band e la nostra Victoria con il basso in mano.