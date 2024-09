Damiano David agli MTV Video Music Awards 2024: look da dandy per il red carpet senza i Maneskin

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Damiano David

Damiano David arriva da solo ai Vma’s 2024. Il cantante frontman dei Maneskin, che sembra essere in procinto di lanciare un progetto parallelo solista, è arrivato sul black carpet degli MTV Video Music Awards con un look old style. Pochi giorni fa aveva condiviso sui suoi canali social un video in cui mostrava questa nuova estetica: completo in stile anni Sessanta e baffi in pieno stile vintage, che ormai sfoggia sui red carpet e negli shooting dalla scorsa primavera. Uno stile ripreso anche all'evento di MTV, dove ha sfoggiato una giacca doppiopetto e un pantalone sartoriale oversize.

Chi ha firmato l'outfit di Damiano David ai VMA 2024

Elegante e mai banale, Damiano David sa come affrontare un red carpet in pieno stile. Il leader dei Maneskin ha sfoggiato un completo oversize damascato sui toni del marrone. Come un dandy del secolo scorso, il cantante ha indossato una giacca doppiopetto con sotto un gilet, abbinato alla cravatta blu, bianca, rossa e verde. Il pantalone, sempre damascato, era oversize e ampio, dando all'intero completo un'allure vintage sensazionale.

Damiano David ai VMA's

Il completo da dandy è firmato Etro, brand italiano che da molti anni sta accompagnando i Maneskin nel loro viaggio alla ricerca di un'estetica mai banale. Di Etro erano gli outfit che la band ha sfoggiato anche all'ultimo Festival di Sanremo a cui hanno partecipato, quello del 2021. Ai Vma's 2024 Damiano David è salito sul palco per presentare e consegnare uno dei premi della serata, a distanza di un anno dalla vittoria dei Maneskin nella categoria Best Rock agli MTV Vma's. All'evento era presente anche Victoria De Angelis, bassista della band che ha passato l'estate nei principali club europei con il suo tour da dj. In molti si aspettavano anche un nuovo red carpet di coppia di David con la fidanzata Dove Cameron, ma il cantante ha scelto di presenziare da solo anche per svelare qualche dettaglio in più del suo progetto da solista.

Damiano David in Etro