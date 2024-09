video suggerito

Il nuovo stile di Damiano David: giacca, cravatta e baffi per il progetto senza Maneskin Damiano David è pronto per lanciare un nuovo progetto, lo ha annunciato sui social, anche se non ha dato alcun tipo di spoiler sulla questione. Quale migliore occasione di questa per rivoluzionare il suo stile? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi mesi si è parlato molto del presunto scioglimento dei Maneskin ma la band ha smentito ogni pettegolezzo continuando a tenere concerti in giro per il mondo. Alcuni membri della band, però, hanno dato il via in contemporanea ad alcuni progetti solisti, dimostrando di voler raggiungere nuovi e importanti traguardi professionali. Dopo il debutto di Victoria De Angelis, che proprio di recente ha lanciato il primo singolo con Anitta tra look bondage e perizoma in vista, ora sembra essere arrivato il momento di Damiano David. Nelle ultime ore il cantante ha condiviso un video "criptico" sui social, nel quale ha dato appuntamento ai fan al 27 settembre 2024. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare uno stile tutto nuovo?

Damiano David dice addio ai look rock e genderless

Nel video condiviso nelle ultime ore sui social, Damiano David si mostra mentre si dirige verso un'auto parcheggiata e, quando il guidatore gli chiede "So where do you wanna go?", ovvero "E quindi dove vuoi andare?", lui gli risponde "Everywhere", "Dappertutto". Nell'attesa del 27 settembre 2024, i fan hanno cominciato a fargli domande su questo progetto top secret e, di fronte alle opzioni "Film? Pubblicità? OnlyFans?", il cantante ha affermato "Tutti e tre", evitando ogni tipo di spoiler. La cosa certa è che, così come successo durante la precedente esperienza come attore, anche in questa occasione Damiano ha rivoluzionato il suo stile. Niente più pantaloni di pelle, top trasparenti e tatuaggi in vista, ha preferito qualcosa di decisamente più formale.

Damiano David in versione business man

Il nuovo stile da business man di Damiano David

Damiano David ha sempre abituato i fan ai suoi "colpi di testa" fashion: da quando ha debuttato con i Maneskin ad oggi ha sempre osato con dei look audaci, genderless e sensuali, provocando e sfidando le regole di stile convenzionali. Per il nuovo progetto che ha annunciato sui social ha cambiato registro e ha indossato i panni del business man: completo scuro con giacca e pantaloni coordinati, camicia bianca abbottonata fino al collo, cravatta a righe dai toni tenui e niente orecchini. Il cantante è apparso incredibilmente formale anche in fatto di hair look: niente più capelli rasati e barba incolta, ora punta su una chioma più lunga e tirata all'indietro e su dei baffi dall'animo retrò. In quanti non vedono l'ora di scoprire cos'è che il frontman ha in serbo per il prossimo 27 settembre?

Leggi anche Il nuovo stile di Belén Rodriguez: sul set è una business woman in camicia e gonna a tubo