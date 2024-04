video suggerito

Damiano dei Maneskin diventa attore: è un divo d'altri tempi in abiti classici e orecchino di perla Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha fatto il suo debutto nei panni di attore. Maserati lo ha scelto come testimonial della sua campagna, trasformandolo nel protagonista di un mini film: ecco tutti i look che ha sfoggiato.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin si sono presi una temporanea pausa dalla musica dopo che negli ultimi 3 anni hanno più volte girato il mondo con i loro tour da sold-out. Non per questo, però, i membri della band sono "scomparsi" dalla circolazione, anzi, si servono dei social per documentare la loro quotidianità fatta di vacanze e impegni professionali. Dopo Victoria De Angelis diventata prima la prezzemolina delle sfilate e poi una dj, ora anche Damiano David ha debuttato con un progetto "solista". Si è trasformato a sorpresa in attore, lo ha fatto per Maserati che lo ha scelto come testimonial della sua nuova auto elettrica.

Il debutto di Damiano David come attore

Si chiama It turns you on ed è la campagna pubblicitaria realizzata da Maserati per lanciare il terzo modello della serie elettrica Folgore. L'azienda ha voluto come testimonial d'eccezione Damiano David, ormai considerato il simbolo del fascino e della bellezza Made in Italy e ora diventato protagonista di un mini-film di 90 secondi diretto dal regista Gabriele Mainetti. Per la prima esperienza da attore il cantante ha ricoperto il ruolo di tester di auto elettriche, ovvero la GranTurismo, la GranCabrio e la Grecale. Tra primi piani alla guida e continui cambi d'abito, ha celebrato non solo l'eccellenza italiana ma anche la passione, l'innovazione e la visione di Maserati.

Damiano David per Maserati

I look di Damiano David per lo spot Maserati

Il mini film firmato Maserati è ispirato alle atmosfere sofisticate e scanzonate tipiche della Dolce Vita, dunque Damiano David (seguito dallo stylist Michele Potenza) non poteva che interpretare un divo d'altri tempi, un uomo di successo che si allontana con sicurezza a bordo della sua auto sportiva. Dopo aver guidato la GranTurismo con indosso un completo oversize color biscotto, rimane a petto nudo per cambiare sia auto che abiti. Passa prima a una camicia di raso bianca e cappottino coordinato per mettersi al volante della Gran Cabrio, poi al total white per un giro nella Gracale: non rinuncia mai ai capelli tirati all'indietro col gel e al cerchietto con la perla pendente all'orecchio sinistro.

