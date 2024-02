Victoria dei Maneskin conquista Milano: è lei la prezzemolina delle sfilate della Fashion Week La star che ha conquistato il maggior numero di presenze alle sfilate della Milano Fashion Week? Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, diventata ormai la “prezzemolina della moda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week si è appena conclusa e sono state moltissime le Maison che hanno organizzato degli show suggestivi e d'impatto per presentare le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25. Al di là degli abiti e degli accessori originali lanciati in passerella, a rendere l'evento ancora più glamour sono state le numerose star accorse ad assistere alle sfilate, dall'italianissimo Marco Mengoni alla hollywoodiana Anne Hathaway. La celebrità che ha registrato il maggior numero di presenze? Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che può essere ormai soprannominata la "prezzemolina della moda".

Le star della musica alla Milano Fashion Week

Dimenticate i tempi in cui i cantanti si limitavano a mostrare il loro talento tra acuti e gorgheggi, ora curano le performance a 360 gradi, dando una enorme attenzione ai look da palcoscenico.

Victoria De Angelis alla sfilata Diesel

Alla Milano Fashion Week sono stati moltissimi gli artisti del mondo della musica che si sono sfidati a colpi di stile, da Annalisa con i suoi iconici reggicalze a Emma Marrone con dei maxi occhiali, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto Victoria De Angelis. Lasciati a casa gli altri Maneskin, la bassista ha partecipato "in solitaria" a ben 5 sfilate: Diesel, MM6 Maison Margiela, Blumarine, Emporio Armani e Giorgio Armani.

Victoria De Angelis allo show MM6 Maison Margiela

I look da sfilata di Victoria dei Maneskin

Per un'occasione tanto importante e in vista come la Settimana della Moda, Victoria non ha rinunciato al glamour, anzi, ha mixato alla perfezione sensualità e tendenze di stagione. Allo show di Diesel ha lasciato l'ombelico in mostra con un completo in denim, da MM6 Maison Margiela ha optato per un completo mannish dal mood dark indossato senza reggiseno, mentre da Blumarine ha osato con le trasparenze indossando un minidress di pizzo (abbinato a un coprispalle di pelliccia).

Victoria da Blumarine

La bassista ha "chiuso in bellezza" da Giorgio Armani con chemisier total white, cappotto a effetto yeti e occhiali da sole a goccia. Gli accessori che non sono mai mancati? I tacchi a spillo e la collana con la croce pendente in pieno stile anni 2000. Dopo aver prestato il volto a una campagna di Calvin Klein, la vedremo ancora bazzicare nel mondo della moda?

Victoria dei Maneskin da Giorgio Armani