Marco Mengoni alle sfilate di Milano dopo Sanremo: è un divo dark col trench di pelle

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week e fino alla fine del weekend saranno moltissime le Maison di lusso che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25. Ieri sera è stato il turno di Versace, uno degli show più attesi che non ha deluso le aspettative dei fan. In passerella Donatella ha riportato l'estetica punk, mixando glamour e spirito ribelle tra lussuosi tweed, ricami gioiello e look total black. Al di là degli abiti presentati sul catwalk, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i numerosi ospiti famosi seduti nel front-row, primo tra tutti Fedez che ha partecipato da solo alla sfilata, non rilasciando alcuna dichiarazione sulla presunta crisi con Chiara Ferragni. Tra i presenti, anche Marco Mengoni: ecco cosa ha indossato.

Perché Marco Mengoni era alla sfilata di Versace

Marco Mengoni è stata una delle grandi rivelazioni del Festival di Sanremo 2024: scelto come co-conduttore per la prima serata, ha sorpreso tutti con il suo talento, la sua simpatia e il suo stile libero e glamour fatto di gonne, jeans e completi di pelle.

Marco Mengoni con Anne Hathaway

Ora è tornato a mostrarsi ufficialmente in pubblico, lo ha fatto in occasione della Milano Fashion Week partecipando alla sfilata di Versace insieme al suo fidato stylist Lorenzo Posocco. Il cantante non ha scelto la sfilata a caso, è ormai da anni che si affida quasi esclusivamente alla Maison di Donatella per i suoi look da palcoscenico, apparendo contemporaneo, grintoso e glamour.

Marco Mengoni con Anna Dello Russo e Lorenzo Posocco

Marco Mengoni in total black alla Milano Fashion Week

Per seguire lo show dell'iconica stilista Marco Mengoni si è "adeguato" al mood della nuova collezione sfoggiando un outfit che ha mixato fashion e stile punk. Niente colori e niente scintillii, ha preferito l'eleganza senza tempo del nero ma rivisitandola in chiave glamour.

Il look dark di Marco Mengoni alla sfilata Versace

Ha abbinato un paio di pantaloni over dal taglio classico a una canotta con i bottoni sul davanti, completando il tutto con un maxi trench di pelle, un modello lungo fino al ginocchio e con gli interni foderati con una seta a stampa barocca. Non sono mancati gli stivaletti in tinta e gli occhiali da sole tondi portati al collo: Marco Mengoni ha dato l'ennesima prova di essere un divo contemporaneo sia dentro che fuori dal palco.