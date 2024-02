Emma Marrone e Rose Villain insieme dopo Sanremo: sono le dive delle sfilate tra guanti e occhiali Gli ospiti più attesi della Milano Fashion Week? I cantanti reduci dal recente successo sanremese. Emma Marrone e Rose Villain si sono incontrate a una delle sfilate in programma e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week si è conclusa solo da poche ore ma se ne continua ancora a parlare: al di là delle Maison che hanno presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25, a finire al centro dell'attenzione dei media sono state le numerose star accorse nel capoluogo lombardo per assistere alle sfilate. Con i loro look originali e glamour sono riuscite a trasformare i front-row in veri e propri "red carpet", anticipando le mode e le tendenze che sicuramente spopoleranno nelle prossime stagioni. Le celebrities più attese? Naturalmente quelle che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Emma Marrone e Rose Villain, in particolare, si sono ritrovate allo show di Ferrari e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile.

Emma Marrone e Rose Villain allo show di Ferrari

Se Annalisa e Mahmood hanno ballato insieme ai party milanesi sulle note delle loro canzoni sanremesi, Emma Marrone e Rose Villain sono state felici di incontrarsi allo show di Ferrari.

Emma Marrone in Ferrari

Completo oversize in vinile rosso e occhiali da sole maxi per la prima, minidress total white con tanto di guanti coordinati per la seconda: le due cantanti dopo il Festival hanno nuovamente dimostrato di avere stile da vendere e lo hanno fatto fin dalla loro apparizione nel front-row. In serata, inoltre, hanno partecipato all'after party organizzato dalla Maison e sono tornate a sorprendere con dei look all'insegna del glamour.

Rose Villain alla sfilata di Ferrari

È sfida di stile tra le dive di Sanremo

Emma Marrone, accompagnata dal nuovo stylist Lorenzo Posocco, ha sorpreso i fan con un minidress over in tessuto felpato grigio scuro, lo ha portato con dei leggings di pelle e con un paio di appariscenti guanti coordinati in pieno stile motociclista ma alti fin sopra al gomito.

Emma Marrone all'after party Ferrari

A fare la differenza sono stati gli occhiali da vista, un modello con una enorme e appariscente montatura gold. Rose Villain ha invece preferito un abito chemisier in vernice dark, anche qui abbinato a dei mini guanti in tinta. Insomma, le due cantanti sanremesi sono sempre sulla cresta dell'onda quando si parla di stile: chi tra le due si aggiudica il titolo di più glamour della Fashion Week milanese?

Rose Villain in Ferrari