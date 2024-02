Annalisa e Mahmood insieme dopo Sanremo: scatenati al party di Milano con i look in bianco e nero I due cantanti hanno ballato sulle note di Sinceramente e Tuta Gold alla festa di Dolce&Gabbana, che li aveva invitati anche alla sfilata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Dopo il Festival di Sanremo sembra che l'amicizia tra Annalisa e Mahmood si stia consolidando sempre di più. I due cantanti erano seduti vicini alla sfilata Dolce&Gabbana in viale Piave, dove l'artista di Savona ha sfoggiato la divisa che l'ha accompagnata durante le serate della kermesse canora: culotte e reggicalze. Ormai tra i vip amici della Maison Annalisa non poteva mancare tra gli ospiti sul front row e ovviamente era tra i vip presenti all'after party dove si è presentata con il collega.

Il video di Annalisa e Mahmood alla festa

I due sono stati ripresi mentre ballavano sulle note di Sinceramente, la canzone presentata da Annalisa al Festival di Sanremo e per par condicio poi si sono scatenati con Tuta Gold. Un momento che ha fatto impazzire i fan, che hanno iniziato a condividere il video che è rimbalzato sui social.

La cantante ha sfoggiato un look molto sensuale, con una giacca aperta e reggiseno a vista, e gli immancabili reggicalze. "Negli anni ho capito che sto meglio più grintosa che bambolina", ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it. Mahmood, invece, per la festa ha indossato un look total white, composto da una camicia larga e un paio di pantaloni a palazzo. Assieme a loro al party anche Susanna Ausoni, stylist di Annalisa.

