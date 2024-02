Look no pants per Annalisa alla Milano Fashion Week: abbina culotte e giacca con strascico Non poteva mancare Annalisa alla sfilata di Dolce&Gabbana, il brand che l’ha accompagnata in tutta l’avventura sanremese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Settimana della Moda milanese volge al termine. La giornata di sabato 24 febbraio è dedicata a Ferragamo, Missoni, Ermanno Scervino, Jil Sander, Bottega Veneta. Con loro anche Dolce&Gabbana porta in passerella la collezione Autunno/Inverno 2024-25. Tra gli ospiti della sfilata non poteva mancare Annalisa, amica della Maison di cui ha sfoggiato le creazioni durante tutta l'esperienza sanremese.

Annalisa veste Dolce&Gabbana

Dagli esordi a oggi lo stile di Annalisa è molto cambiato, si è sempre più allineato al suo modo di essere, al suo modo di fare musica. Il percorso è stato graduale, è andato di pari passo alla sua crescita come donna e come artista. Se in passato il pubblico e i fan erano soliti vederla in stile bambolina, oggi si mostra in una versione molto più grintosa e audace, in cui si riconosce di più. La Maison da cui più di tutte si sente rappresentata, è Dolce&Gabbana. Ancora prima che iniziasse il Festival di Sanremo, era possibile ipotizzare che avrebbe indossato le creazioni di questa Maison sul palco dell'Ariston.

Infatti è da tempo che sfoggia i capi della Casa di moda, per esempio durante i concerti del tour e persino nel fatidico giorno del sì, quando ha sposato in minigonna di cristalli il compagno Francesco Muglia. Non è stato quindi una sorpresa vederla con gli outfit di Dolce&Gabbana a Sanremo, look total black estremamente sensuali e di carattere, simili per certi versi. La cantante ha seguito il filo conduttore del trend no pants, con reggicalze sempre bene in vista e stivali autoreggenti da quasi 1000 euro.

Annalisa alla Milano Fashion Week

La cantante era presente alla sfilata di Dolce&Gabbana, che si è svolta a Milano in viale Piave. Outfit total black per lei, particolarmente affezionata a questa nuance, iconico simbolo di forza e derminazione, le doti che le hanno permesso di sfondare e di costruire una solida carriera. Per l'occasione Annalisa ha puntato ancora sul trend no pants, dunque è uscita "senza pantaloni", indossando solo una coulotte e una giacca avvitata con bottoni d'oro. Ha completato il tutto con l'immancabile reggicalze in vista, stivali-calza e occhiali da sole scuri. Unico tocco di colore, la borsa color oro. Impossibile non notare un dettaglio: un velo posteriore di seta nera trasparente, attaccato alla giacca. Il richiamo è al look del debutto sanremese, che presentava lo stesso strascico.