Annalisa sposa in minigonna: abito bianco con i cristalli per il matrimonio con Francesco Muglia Negli ultimi giorni si è parlato molto di Annalisa ma i numerosi successi professionali non c’entrano nulla: la cantante si è sposata con Francesco Muglia,…

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Annalisa ma i numerosi successi professionali non c'entrano nulla: la cantante si è sposata con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere, coronando così il suo sogno d'amore dopo poco più di due anni d'amore. I due hanno sempre vissuto la loro relazione a debita distanza dai riflettori e non sorprende che anche nel giorno del matrimonio non abbiano voluto le telecamere. Hanno pronunciato il fatidico sì il 29 giugno ad Assisi e hanno continuato i festeggiamenti l'1 luglio in Liguria, per la precisione a Tellaro, il tutto in forma blindatissima. È stata però Annalisa a condividere alcune foto della giornata speciale sui social, mostrandosi in una scintillante versione bridal.

Le prime foto del matrimonio di Annalisa

Annalisa e Francesco Muglia si sono conosciuti nel 2021 durante un'ospitata della cantante in una delle navi Costa Crociera (azienda di cui lui è manager) e da allora non si sono più lasciati. Certo, scovare delle loro foto fianco a fianco è difficilissimo ma non per questo l'amore che li lega può essere definito meno profondo. Dopo che qualche settimana fa la notizia del presunto matrimonio della cantante aveva lasciato tutti senza parole, oggi sono arrivate le foto ufficiali con tanto di dedica speciale. Le parole di Annalisa sono state: "Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore".

Annalisa in Dolce&Gabbana

Chi ha firmato l'abito da sposa di Annalisa

Ad accompagnare la toccante didascalia ci sono le prime e uniche foto di Annalisa in abito da sposa. La cantante, meravigliosa in total white, si trova in un camerino alle prese con le ultime prove prima di salire sull'altare ma la cosa particolare è che ha sovvertito le classiche regole bridal. Il motivo? Ha detto no alle maxi gonne principesche e pompose e ha indossato una mini, lasciando le gambe in mostra. A firmare il minidress è stata la Maison Dolce&Gabbana (che ultimamente sta curando tutto il suo armadio da palcoscenico). Si tratta di un modello personalizzato in pizzo bianco decorato all-over con dei cristalli scintillanti, ha la gonna morbida e leggermente a ruota e il bustier con maniche lunghe trasparenti e collo alto. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo in tinta ma niente velo o coroncina tra i capelli. La cantante ha optato per una coda di cavallo alta, rendendola extra long con delle extension. In versione bridal non è forse davvero bellissima?