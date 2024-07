video suggerito

L'abito da sposa di Lucia Bramani: cosa ha indossato per il matrimonio con Federico Chiesa Federico Chiesa e Lucia Bramani si sono sposati a Grosseto dopo due anni di fidanzamento: la coppia ha pronunciato il fatidico sì in Toscana sabato 20 luglio. Per il giorno del matrimonio la sposa ha scelto un abito tradizionale interamente ricamato in pizzo.

A cura di Arianna Colzi

Federico Chiesa e Lucia Bramani

Federico Chiesa e Lucia Bramani sono ufficialmente marito e moglie. Il calciatore della Juventus e della Nazionale ha sposato la modella e psicologa sabato 20 luglio 2024 in Toscana, nel Duomo di Grosseto. La coppia, insieme da poco più di due anni, ha poi festeggiato insieme ad amici e parenti – compresi tanti compagni di squadra di lui tra cui Daniele Rugani, Manuel Locatelli e Andrea Pirlo – nella magnifica location del castello di Vicarello. La 23enne era meravigliosa in un abito a sirena interamente ricamato.

Il vestito da sposa di Lucia Bramani, moglie di Federico Chiesa

In una giornata di grandi matrimoni "sportivi", con le nozze di Paulo Dybala con Oriana Sabatini e di Pecco Bagnaia con Domizia Castagnini, la 23enne e l'attaccante della Juventus sono convolati a nozze nella magnifica Toscana. Questa regione ha un posto speciale nel cuore del calciatore che è cresciuto e ha mosso i primi in serie A nella Fiorentina. Per il giorno del matrimonio, Lucia Bramani sceglie per la semplicità e la tradizione: l'abito lungo con la silhouette a sirena, che evidenziava il fisico asciutto della modella, sbocciava in un piccolo strascico era interamente realizzato in pizzo. Come per Domizia Castiglioni, anche Bramani ha optato per maniche lunghe e un vestito leggermente accollato. L'abito, senza spacchi, era aperto sulla schiena in un piccolo scollo ovale.

Lucia Bramani e Federico Chiesa

Anche per Lucia Bramani non poteva mancare il lungo vero con ricamo in pizzo ai bordi: un dettaglio da favola, per questo matrimonio vip dove a trionfare è stata la semplicità. Il velo scendevo lungo dai capelli raccolti in uno chignon perfetto e quasi regale. Semplice e classico anche il bouquet composto da fiori bianchi come il Velo da sposa e qualche peonia.

La foto dei neo sposi scattata da Enrico Chiesa, padre dello sposo

Il secondo abito da sposa di Lucia Bramani

Come da tradizione ormai, anche Lucia Bramani ha cambiato abito durante la cerimonia del suo matrimonio. Dopo la cena, in occasione del taglio della torta a quattro piani, la 23enne ha indossato un abito bianco senza spalline con scollo a barca e maxi spacco laterale: un look adatto a una sposa giovane come lei e perfetto per un matrimonio in piena estate. La scollatura, poi, era illuminata da un collier lungo preziosissimo: un matrimonio all'insegna della semplicità ma davvero super chic.

Il secondo abito da sposa di Lucia Bramani