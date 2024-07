Il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini: il look minimal ed elegante della sposa

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Dopo Federico Chiesa e Pecco Bagnaia, anche Paulo Dybala si è sposato sabato 20 luglio 2024. L'attaccante argentino della Roma è convolato a nozze a Buenos Aires con la compagna di lunga data Oriana Sabatini. La cantante e modella argentina classe 1996 e il calciatore avevano chiesto agli invitati di non utilizzare lo smartphone durante la cerimonia e il ricevimento. Per il grande giorno la 28enne ha scelto un look semplice, senza pizzo o texture particolari, ma impreziosito da diversi dettagli, come i lunghi guanti o il collier luminoso.

Il vestito da sposa di Oriana Sabatini

A poche ore dal fatidico sì sono stati proprio Paulo Dybala e Oriana Sabatini a rompere il silenzio social postando una foto dopo essere diventati marito e moglie. Con la dedica "Ahora sì, para siempre (Ora sì, per sempre, ndr)", la coppia ha condiviso la foto del bacio dopo la cerimonia. L'esclusiva di foto e video era di un magazine argentino: come è possibile vedere sui social, però, la coppia ha posato di fronte al flash dei fotografi una volta scesi dalla macchina d'epoca prima del ricevimento.

I due neo sposi

Per il giorno del matrimonio Oriana Sabatini sceglie un abito semplice e dal design minimal: niente pizzo o ricami floreali, solo un abito bianco ottico senza spalline e uno scollo semplice a barca. A rompere la silhouette classica e tradizionale, un piccolo spacco in fondo all'abito, che si apriva poi in uno strascico. Anche la cantante argentina ha sfoggiato un velo lunghissimo con ricami in pizzo. Un abito perfetto per un matrimonio a basse temperature, visto che attualmente in Argentina siamo in inverno.A esaltare il décolléte c'era un collier di diamanti coordinato con gli orecchini che illuminavano il volto e i lunghi capelli neri lasciati sciolti. Una look da sposa minimalista ma impreziosito dai dettagli, come i lunghi guanti in pizzo, che lo hanno reso davvero chic e perfetto per il grande giorno.

