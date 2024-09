Giulia Arena sposa Antongiuseppe Morgia: abito di pizzo bianco e scarpe personalizzate per il matrimonio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata davvero memorabile per Giulia Arena, l'attrice diventata famosa nei panni di Ludovica Brancia de Il Paradiso delle Signore e che alle sue spalle ha anche la vittoria di Miss Italia (risalente al 2013): ha finalmente coronato il suo sogno d'amore sposando il fidanzato storico Antongiuseppe Morgiadi. Il matrimonio è andato in scena nella meravigliosa cornice di Ortigia, in Sicilia, ed è stato il trionfo del romanticismo: ecco tutti i dettagli del meraviglioso abito di pizzo bianco sfoggiato dalla sposa per il fatidico sì.

Il matrimonio a Ortigia di Giulia Arena

Giulia Arena e Antongiuseppe Morgiadi sono marito e moglie e sono pronti per dare inizio alla loro nuova vita insieme a 9 anni dal primo incontro avvenuto ai tempi dell'università. Lei è tra i volti più amati della televisione italiana, ha vinto Miss Italia nel 2013 e ha ricoperto i panni di Ludovica Brancia ne Il Paradiso delle Signore, lui nella vita fa l'avvocato, e ieri si sono finalmente giurati amore eterno.

La proposta di matrimonio era arrivata la scorsa estate ma, a dispetto delle convenzioni, era stata l'attrice a farla, dando prova di estrema modernità. Il grande giorno, invece, è stato super tradizionale: la cerimonia è stata celebrata duomo dell'isola di Ortigia, a Siracusa, davanti a un centinaio di amici e parenti ed è stata dettagliatamente documentata sui social.

L'abito con la scollatura sulla schiena

Chi ha firmato l'abito da sposa di Giulia Arena

Per il matrimonio col fidanzato storico Giulia Arena ha rispettato la tradizione dell'abito bianco. Si è affidata ad Atelier Emé, il brand che ha realizzato per lei una lunga sirena in pizzo total white.

Si tratta di un modello sinuoso e fasciante con la gonna lunga fino ai piedi, il bustier a girocollo, le maniche a pipistrello e un maxi cut-out posteriore che ha lasciato la schiena nuda. Non sono mancati il bouquet total white e il velo di tulle ma quest'ultimo, essendo stato agganciato sui capelli sciolti e ondulati, era appena visibile.

Giulia ha poi completato il tutto con delle pumps bianche di Casadei col vertiginoso tacco a spillo e con la suola "personalizzata". Sotto entrambe le scarpe si è lasciata incidere la scritta "Oggi il ritardo è giustificato". Sorrisi smaglianti, sguardi complici e e baci a favore di camera: al motto di "Ni maritamu" Giulia e Antongiuseppe hanno celebrato anche sui social la loro promessa di amore eterno.