Quanto costano e come sono fatte le fedi nuziali per il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni quest'anno è letteralmente infuocata: dopo Diletta Leotta e Loris Karius, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lo scorso weekend è stato il turno di Paulo Dybala e Oriana Sabatini. I due hanno pronunciato il fatidico sì a Buenos Aires, coronando così il loro sogno d'amore dopo molti anni di fidanzamento. Alla cerimonia gli invitati non hanno potuto usare lo smartphone, sono stati gli sposi stessi a rompere il silenzio social con una adorabile foto in versione marito e moglie. La grande protagonista della giornata non poteva che essere la sposa, apparsa meravigliosa in bianco e con dei preziosi gioielli d'oro e diamanti: ecco tutti i dettagli dei suoi look bridal, dagli abiti alla fede nuziale.

L'abito da sposa minimal di Oriana Sabatini

Per il suo grande giorno Oriana Sabatini ha puntato sulla semplicità, mettendo in risalto la sua naturale bellezza con uno stile minimal ma allo stesso tempo sofisticato. Affidatasi alla Maison Dolce&Gabbana così come il marito Paulo, ha rispettato la tradizione del bianco con un lungo abito custom made.

Oriana Sabatini in Dolce&Gabbana

Niente trasparenze, cristalli o paillettes, la cantante ha preferito una lunga sirena fasciante in raso liscio, un modello con la scollatura strapless, la gonna con maxi strascico e degli inserti di pizzo sui fianchi. Non è mancato il velo lunghissimo con decorazioni di pizzo che è andato ad arricchire un mezzo raccolto tirarissimo e reso super romantico da un nastrino bianco. Ad aggiungere un tocco glamour sono stati i lunghi guanti di pizzo che hanno contribuito a trasformare la modella in una vera e propria diva.

Oriana Sabatini in abito da sposa

I gioielli di Oriana Sabatini al matrimonio con Paulo Dybala

Oriana Sabatini ha scelto un abito da sposa minimal per il suo matrimonio ma non ha rinunciato a qualche tocco sparkling per renderlo più principesco. Ha arricchito l'outfit bridal con dei preziosi gioielli firmati Damiani, per la precisione una parure della collezione Juliette. Orecchini e collana sono coordinati, entrambi semplici ma scintillanti, in oro bianco e diamanti taglio pietra rotondo. Sul sito ufficiale del brand non sono disponibili ma è possibile trovarli in vendita sugli e-commerce di gioielli di lusso, dove vengono offerti rispettivamente a 4.980 e a 29.980 euro.

Oriana Sabatini con gioielli Damiani, collezione Juliette

Quanto costano le fedi nuziali di Paulo Dybala e Oriana Sabatini

Paulo e Oriana hanno dimostrato di non volersi conformare alle mode del momento anche per quanto riguarda le fedi nuziali. Se da un lato gran parte dei recenti sposi Vip hanno scelto degli anelli scintillanti con i diamanti, loro hanno preferito sigillare la promessa di amore eterno con qualcosa di più semplice. Le fedi nuziali della coppia sono griffate ma estremamente tradizionali: fanno parte della collezione NOI2 di Damiani e sono completamente in oro giallo. Iconiche, raffinate, eleganti e romantiche, questi anelli sono il simbolo della bellezza e della semplicità. Quanto costano? Sul sito ufficiale del marchio vengono vendute a 1.420 euro l'una nella loro versione basic ma il prezzo sale in caso di personalizzazioni e incisioni.

Fede NOI2 di Damiani