Diletta Leotta e Loris Karius, quanto costano e chi ha firmato le fedi in oro rosa e diamanti All'anulare di Diletta Leotta e Lorus Karius spicca la fede nuziale, il simbolo dell'amore eterno che si sono giurati nel giorno del matrimonio.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta e Loris Karius sono ufficialmente marito e moglie. La coppia, insieme da circa due anni, si è detta sì sabato pomeriggio, per poi festeggiare in un'esclusiva location di Vulcano assieme a parenti e amici. La coppia, una volta congedati gli ospiti e gli invitati, si sta godendo ancora qualche giorno romantico presso il resort.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Gli sposi hanno organizzato tre giorni di festa per celebrare in grande stile la loro unione e la loro promessa di amore eterno. Per l'occasione sono giunti in Sicilia tanti amici, è stata una parata di volti noti del mondo del calcio e dello spettacolo: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni, Elena Barolo e tanti altri. Prima il pre-wedding party all'insegna dei look total white, per la cerimonia e il ricevimento, infine una giornata di relax tra mare e piscina. La sposa ha indossato un abito trasformabile, 3 in 1, una creazione in pizzo rebrodè dalle sofisticate geometrie floreali creata appositamente per lei, che le ha permesso di cambiare look e apparire sempre diversa nella prima parte della giornata. Poi, per la festa serale, ha optato per qualcosa di molto diverso, decisamente più moderno e sbarazzino, con frange e maxi scollatura: un mini dress perfetto per ballare e scatenarsi liberamente.

Le fedi di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta ha completato i look nuziali con gioielli Damiani, stesso brand che ha firmato anche le fedi. La coppia ha scelto, per suggellare la loro unione, due anelli Custom Made in oro rosa e diamanti, che orgogliosamente hanno mostrato ben posizionati sui rispettivi anulari. Il brand realizza fedi nuziali sia tradizionali che più moderne. Sul sito ufficiale del brand quelli simili agli anelli scelti dagli sposi hanno un costo variabile. Il modello più semplice è un solitario da 1190 euro. Decisamente di altro livello il modello Belle Epoque, che infatti costa 5940 euro. Il costo della creazione di Diletta Leotta e Lors Karius dovrebbe aggirarsi attorno a questa cifra.