La dedica di Loris Karius nel look del matrimonio: il messaggio nascosto per Diletta Leotta e Aria

A cura di Giusy Dente

Loris Karius e Diletta Leotta sono ufficialmente marito e moglie. La coppia a distanza di circa un anno dalla proposta di matrimonio fatta dal calciatore, è convolata a nozze. Hanno organizzato tre giorni di festa, per celebrare in grande stile la loro unione e il loro amore: hanno voluto accanto le rispettive famiglie, tutti gli amici. Erano presenti diversi volti noti, del mondo dello sport e dello spettacolo: Elodie, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elena Barolo, Claudio Marchisio e Alvaro Morata. Dopo il sì a Lipari, gli sposi e i loro ospiti si sono spostati a Vulcano per il party nuziale.

La dedica nel look della sposa

Diletta Leotta si è affidata ad Atelier Emé, per il fatidico giorno del sì. Ha indossato un abito trasformabile, 3 in 1, che le ha permesso di sfoggiare tre look diversi nel corso della serata, togliendo prima la gonna (lasciando solo l'abito in pizzo a sirena) e poi il corpispalle (rivelando quindi il décolleté). Per chiudere il party, la sposa ha scelto una creazione più moderna, un mini dress con punti luce e frange, con maxi scollatura. Per l'arrivo sull'altare, la conduttrice di DAZN ha stupito il calciatore con una sorpresa: un velo su cui era ricamata la scritta "All I ever wanted".

La scritta sul velo di Diletta Leotta

Il dettaglio nel look dello sposo

Diletta Leotta ha dedicato un messaggio d'amore al compagno, scrivendolo sul velo. Anche il calciatore, però, ha ben pensato di aggiungere un tocco personalizzato al suo look nuziale. Ha infatti sfoggiato una spilla da bavero a catena, appuntata alla candida giacca. Il gioiello presenta nella parte alta le iniziali D e L (Diletta e Loris) elegantemente intrecciate. Sotto, invece, c'è la A, l'iniziale della primogenita della coppia nata ad agosto scorso. L'accessorio è il simbolo che sintetizza l'unione familiare, l'amore che li legherà e li terrà uniti per sempre.

