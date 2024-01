Damiano dei Maneskin continua a tatuarsi: cosa raffigurano i nuovi disegni indelebili sulle mani Damiano David, il cantante dei Maneskin, è tornato a tatuarsi durante le feste di Natale: ecco cosa raffigurano i nuovi disegni indelebili sulle mani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Maneskin stanno vivendo il momento d'oro della loro carriera: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali e ancora oggi riescono a trasformare ogni loro hit in un tormentone. A poco più di 20 anni hanno girato il mondo intero, godendosi dei veri e propri bagni di folla a ogni live. Al di là delle esibizioni spettacolari e dei concerti sold-out, a renderli icone è lo stile rock e genderless che da sempre li contraddistingue. Damiano David, in particolare, ha dato prova del fatto che la sua immagine è in "continua evoluzione": dopo essersi divertito con le più svariate tinture per capelli, ora è passato ai tatuaggi, una delle sue più grandi passioni.

Damiano David, i tattoo sulla mano destra

Non è una novità che Damiano David, il cantante dei Maneskin, abbia la passione per i tatuaggi ma è stato negli ultimi giorni che ha aggiunto alla sua "collezione" diversi nuovi disegni indelebile. Poco prima di Natale ha portato a termine il RUSH! World Tour con la band e ha approfittato del ritorno a Roma per fare visita a due dei suoi tatuatori italiani preferiti. Il primo è conosciuto sui social con l'account @a_tua_madre_non: sebbene abbia sede a Firenze, ha fatto tappa a Trastevere e il cantante ne ha approfittato per lasciarsi decorare la mano destra. Ora ha un grosso tribale che parte dal braccio e arriva sulle dita, il suo significato? Probabilmente solo decorativo proprio come la maggior parte dei disegni di questo stile.

Il nuovo tatuaggio sulla mano destra di Damiano

I tatuaggi sulla mano sinistra di Damiano

Non contento dell'opera realizzata dal tatuatore fiorentino, Damiano ha approfittato anche della visita a Roma di Giammarco Nocco per completare uno dei tattoo che aveva "lasciato in sospeso" a causa del tour mondiale. Si tratta di un disegno sulla mano sinistra cominciato qualche tempo fa: a delle linee sottilissime sempre in stile tribale realizzate sul dorso della mano e delle dita ha aggiunto degli ulteriori ghirigori su pollice e braccio.

Leggi anche Damiano dei Maneskin torna a tatuarsi: il significato del nuovo tatuaggio ispirato ai manga

Damiano David col tatuatore Giammarco Nocco

È stato il tatuatore a condividere sui social il risultato finale, scrivendo nella didascalia "Capitan Futuro". Sebbene il disegno non sembri essere ispirato alle immagini del noto cartone degli anni '80, potrebbe nascondere un riferimento al suo protagonista, un cavaliere errante dello spazio, che viaggia tra i pianeti con il suo equipaggio.