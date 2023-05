Damiano dei Maneskin con i capelli giallo rossi: “Chiedo scusa ai parrucchieri d’Italia” Damiano dei Maneskin ha di nuovo cambiato look e lo ha rivelato sui social, dove ha sfoggiato un’originale chioma bicolor. Perché ha voluto i capelli giallo rossi?

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David, il cantante dei Maneskin, riesce a far parlare di sé anche ora che è finito il Load Kids Tour. Sebbene per il momento si sia preso una pausa dai palcoscenici internazionali, dai bagni di folla e dagli outfit all'insegna del genderless che tanto ama, sui social continua a mantenere un rapporto diretto con i fan. È proprio con foto e Stories che non perde occasione di rivelare la sua ironia e il suo innato fascino. Nelle ultime ore, ad esempio, è riuscito ad attirare tutti i riflettori su di sé con l'ennesimo colpo di testa: ha cambiato look per la terza volta nel giro di due settimane ma ora lo ha fatto per un motivo ben preciso (legato alle sue origini).

Il nuovo hair look di Damiano

Poco dopo la fine del tour era tornato al biondo platino di qualche mese fa, poi ha sorpreso tutti con un audace rosso fuoco: ora Damiano ha cambiato ancora look ma la cosa particolare è che ha mixato questi due colori. Come ha fatto? "Dividendosi" la testa in due e tingendola da un lato di biondo, dall'altro di rosso. Sebbene il risultato sia non poco originale, il cantante lo ha mostrato fiero sui social, dove non ha potuto fare a meno di aggiungere la didascalia: "Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d'Italia". Del resto, avendo i capelli quasi rasati a zero, può permettersi qualsiasi bizzarria, certo del fatto che nel giro di pochi mesi avrà nuovamente la sua folta chioma al naturale.

Damiano alle prese con la tintura bicolor

Perché Damiano David ha cambiato ancora look

Il motivo per cui Damiano ha cambiato ancora look è tutt'altro che casuale. La chioma giallo-rossa è un omaggio alla sua squadra del cuore, l'AS Roma, ed è stato lui stesso a dichiararlo in un video social. Nella Stories dedicata ha anticipato che stava per fare qualcosa di stupido, aggiungendo "Questa maglia è magica per me? Sì". Insomma, sarà perché girando il mondo in lungo e in largo negli ultimi anni gli è venuta nostalgia di casa o perché semplicemente non dimentica le sue origini, ma la cosa certa è che il cantante è fiero di essere romano e romanista e ora lo dimostra anche con la sua immagine. Quanto tempo durerà questo nuovo colpo di testa bicolore?