Damiano dei Maneskin, il nuovo drastico cambio look: ora ha i capelli decolorati Damiano David dei Maneskin è alle prese con un nuovo e drastico cambio look. Dopo il taglio netto dello scorso gennaio, ora pare che stia decolorando i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David, il frontman dei Maneskin, non è più semplicemente uno dei cantanti più famosi al mondo, viene considerato anche una vera e propria icona di stile a livello internazionale. Completi gessati, stivali col tacco, make-up curato nei minimi dettagli, giacche indossate senza nulla sotto, così da lasciare in vista i tatuaggi: ogni volta che appare in pubblico riesce a catalizzare tutti i riflettori su di sé, incantando per fascino, sensualità e stile. Di recente aveva sorpreso i fan cambiando drasticamente taglio per la prima volta dopo anni ma, forse stancatosi del nuovo hair look, ha pensato bene di rivoluzionare ancora la sua immagine: ecco come si è mostrato sui social.

Damiano David dal parrucchiere

I Maneskin non sono nuovi alle provocazioni ma questa volta i look all'insegna del genderless non c'entrano nulla. Ad attirare le attenzioni dei fan nelle ultime ore è stato Damiano che, stando a una Stories pubblicata a sorpresa sui social, sembrerebbe essere alle prese con una piccola rivoluzione nella sua acconciatura. Certo, considerando il fatto che proprio qualche giorno fa Ethan aveva fatto un pesce d'aprile ai fan mostrandosi con la testa rasata, non si esclude che anche in questo caso possa trattarsi di uno scherzo ma la foto decisamente più realistica del cantante non lascerebbe spazio a dubbi: ha fatto visita al parrucchiere a pochi mesi dal taglio netto dello scorso gennaio.

Damiano con i capelli scuri

Damiano dei Maneskin si è fatto biondo?

Per Damiano è arrivato ancora una volta il momento di cambiare e lo ha rivelato sui social, dove ha postato un selfie dal parrucchiere con una crema tra il bianco e l'azzurro sulla testa. Sebbene non abbia rivelato ancora il risultato finale, pare proprio che il prodotto usato sia un decolorante per capelli (anche perché sulle spalle ha messo una mantellina di plastica, accessorio utilizzato solitamente solo quando si fa una tintura). Il cantante sfoggerà presto una chioma platino oppure opterà semplicemente per una tinta leggermente più chiara del suo castano naturale? L'unica cosa certa è che non ha paura di cambiare ed è prontissimo per dare l'ennesima svolta al suo stile.