Damiano dei Maneskin si rasa i capelli per la prima volta: il taglio drastico per il lancio di Gossip Il prossimo 13 gennaio i Maneskin lanceranno il loro singolo inedito intitolato Gossip. Sui social hanno dato una piccola anticipazione del video, rivelando il nuovo drastico cambio look del cantante Damiano David.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David dei Maneskin non è solo il frontman della band che negli ultimi anni ha fatto il giro del mondo con delle hit all'insegna del rock italiano, viene anche considerato un vero e proprio sex symbol dall'animo dark ma allo stesso tempo glamour. Stile genderless, addominali scolpiti e fare da divo: oltre a essere super talentuoso, è anche irresistibile. Non sorprende, dunque, che nel giro di pochi anni sia diventato uno degli uomini più desiderati a livello internazionale. Il dettaglio che l'ha contraddistinto fin dagli esordi della carriera? I capelli lunghi e fluenti. Ora, però, pare che le cose siano cambiate in modo drastico: ecco come si è mostrato sui social.

La trasformazione di Damiano dei Maneskin

Nelle ultime ore sul profilo ufficiale dei Maneskin è comparsa una foto che ha lasciato i fan senza fiato, il motivo? Mostra Damiano alle prese con un cambio look estremo e improvviso. Dite addio ai capelli lunghi, fluenti e ondulati del cantante, ora per la prima volta nella sua vita ci ha dato un taglio netto ed è apparso quasi irriconoscibile su Instagram. A contribuire al drastico cambio immagine sono stati i suoi compagni "di avventura" Victoria, Thomas ed Ethan, che si sono lasciati immortalare con il rasoio tra le mani mentre ammirano la trasformazione del loro frontman.

Il nuovo taglio di capelli di Damiano David

Al motto di "Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa", i Maneskin hanno annunciato il cambio look di Damiano. A rasarlo pare che sia stato il chitarrista Thomas, anche se probabilmente si tratta solo di una trovata per sponsorizzare il lancio del nuovo singolo Gossip, in uscita il 13 gennaio. Che abbia fatto o meno visita a un vero barbiere, non importa, l'unica cosa certa è che il cantante appare decisamente cambiato rispetto a qualche giorno fa, quando portava i capelli a caschetto. Alla fine dei conti, però, è così affascinate che i fan gli perdonano tutto, anche i colpi di testa super estremi come questo.