No, Ethan dei Maneskin non ha tagliato i capelli a zero: la sorpresa al concerto di Milano Prima del concerto di Milano, Ethan Torchio aveva voluto tenere i fan ancora un po’ col fiato sospeso condividendo uno scatto ‘sibillino’ con un cappello da baseball.

A cura di Beatrice Manca

Ethan Torchio (foto di archivio)

Il sospetto che fosse tutto un grande scherzo c'era, ma per un paio di giorni i Maneskin sono riusciti a tenere i fan con il fiato sospeso. Il gruppo rock è in tour e, dopo la tappa di Bari, ha condiviso sui social alcune foto del batterista Ethan Torchio rasato a zero, senza l'inconfondibile chioma di capelli lunghi e neri. La foto avevano mandato in crisi i fan: pesce d'aprile o drastico cambio look? Adesso possiamo dirlo con certezza: era uno scherzo.

Ethan dei Maneskin ha ancora i capelli lunghi

I Maneskin si trovano ora a Milano, dove li attendono tre concerti consecutivi al Mediolanum Forum. Su quello stesso palco, molti anni prima, si erano giocati la finalissima di X Factor: la loro carriera poi è decollata e li ha portati sui palchi più importanti del mondo, dall'Eurovision al Coachella. La prima data milanese, la più attesa, ha anche svelato il mistero sul (presunto) nuovo look di Ethan Torchio. Prima dello show, il batterista aveva voluto tenere i fan ancora un po' col fiato sospeso condividendo uno scatto sibillino con un cappello da baseball calato sugli occhi che impediva di vedere i capelli. Poco dopo, Damiano e Victoria hanno condiviso una foto del backstage in cui fingevano di farsi un tatuaggio.

Ethan dei Maneskin via Instagram Stories

La gonna di Ethan al concerto di Milano

L'esibizione è iniziata con la band nascosta dietro un telone rosso: una volta calato, i fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo nel constatare che la chioma è ancora lì, intatta. Per la prima data milanese il batterista ha indossato una lunga gonna plissettata marrone – un modello personalizzato di Gucci – indossata senza camicia. Anche il resto del gruppo indossava outfit custom di Gucci, con body verdi semitrasparenti, ampi pantaloni sartoriali e maxi cuissard. I fan ora potranno tirare un sospiro di sollievo: l'unico ad aver provato il taglio alla marines è Damiano David. Per ora!