La scaletta del concerto dei Maneskin a Milano ad aprile 2023: l’ordine delle canzoni Oggi, lunedì 3 aprile, ci sarà il primo concerto dei Maneskin al Forum d’Assago di Milano. Replicheranno poi domani e giovedì 6 aprile. Il concerto inizierà alle 21. Tra i brani tanto attesi ci sono: “Zitti e buoni”,”I wanna be your slave”, “The loneliest”.

A cura di Ilaria Quattrone

Tre date ad aprile, tutte quante sold out già da diversi mesi: oggi, lunedì 3 aprile, ci sarà il primo concerto della famosa band dei Maneskin a Milano in scena con il tour 2023 dal titolo "Loud Kids Tour". Le prossime esibizioni saranno domani, martedì 4 aprile e dopodomani, giovedì 6 aprile. È stata poi prevista un'altra data a maggio e precisamente il 5 maggio. Tutti e quattro i concerti andranno in scena nello stesso luogo e cioè il Mediolanum Forum d'Assago.

Il concerto inizierà alle 21, ma si potrà accedere al Forum già alcune ore prima. Tra i brani tanto attesi e che faranno cantare il pubblico ci saranno: "Zitti e buoni", il famoso brano con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision, "I wanna be your slave", "The loneliest", "Coraline" e ancora "Torna a casa". A luglio 2023, poi, arriverà il tour negli stadi. Non mancherà la tappa a Milano con un grande concerto allo stadio San Siro.

L'ordine delle canzoni al concerto dei Maneskin al Forum d'Assago per il tour 2023

Sono tantissimi i brani della band romana che faranno ballare tutti i fan che riempiranno il Forum d'Assago in queste attese tre date. Oltre ai famosissimi brani citati precedentemente e che hanno fatto conoscere i Maneskin a tutto il mondo, non mancheranno canzoni come Gossip, Mark Chapman e Supermodel. Ecco, quindi, quale sarà la possibile scaletta dei brani salvo cambi dell'ultimo minuto:

Leggi anche LoveMi 2023 in Piazza Duomo, svelata la data del concerto benefico organizzato da Fedez