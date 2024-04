video suggerito

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago a Milano, l’ordine delle canzoni I Pinguini Tattici Nucleari approdano al Forum di Assago di Milano, per cinque date di fila, fino a sabato 13 aprile. Sul palco i grandi successi della band bergamasca come Ringo Starr, Scrivile scemo, Giovani wannabe, Rubami la notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tour 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari ha preso il via dal Palazzo del Turismo di Jesolo lo scorso 3 aprile. Lunedì 8 aprile, la band approda al Forum d'Assago di Milano per cinque date attesissime (e sold out) prima di attraversare i palasport di Torino, Pesaro, Bologna, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Messina: i bergamaschi resteranno nel palazzetto milanese fino a sabato 13 aprile.

I Pinguini torneranno poi allo stadio di San Siro l’anno prossimo con due date, il 10 e il 11 giugno 2025, come parte di una nuova tournée (“Hello world” tour) di nove appuntamenti negli stadi italiani. Stavolta, intanto, nel tour di Fake News- Indoor non mancheranno brani iconici come Ringo Starr, Rubami la notte, Scrivile scemo, Giovani wannabe. I ragazzi capitanati da Riccardo Zanotti sono pronti così per un live ad altissima energia, ripercorrendo le tappe più significative della loro straordinaria storia musicale.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Jesolo 2024

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum d'Assago di Milano non è stata ancora ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichi l'ordine delle canzoni della data zero di Jesolo.

Leggi anche Giovanni Allevi torna a Milano con un racconto dedicato alla felicità: lo show al Forum di Assago

Scrivile Scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La Storia Infinita

Bergamo

Hikikomori

Freddie

Lake Washinghton Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di Classe

Giovani Wannabe

Ricordi

Medley di La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono

Coca Zero

Antartide

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello Bianco