Rose Villain e un'altra moto rubata a Milano, l'appello sui social: "Concerto gratis per chi la trova" La cantante di Sanremo 2024 ancora alle prese con un furto di moto a Milano. Lo scorso marzo la rapper aveva ritrovato la sua moto grazie ai fan, dopo che aveva chiesto il loro aiuto sui social.

Dopo il furto della moto di Rose Villain, adesso, tocca al mezzo a due ruote di un altro membro della famiglia della cantante. E la rapper torna a chiedere aiuto ai suoi seguaci per ritrovarlo: "Miei piccoli detective del cuore, stavolta hanno rubato la moto a mio cugino, un’ora fa davanti al Politecnico di Milano", ha scritto l'artista sui social.

La stessa sorte della sua moto, sparita a inizio marzo 2024 in via Torricelli a Milano, zona Navigli, e recuperata dai follower della cantante di Click, Boom! dopo il tam-tam su Instagram. Stavolta tocca a una Husqvarna 701, targata FD13347. "Mi sembra evidente che a noi Luini convenga andare a piedi, ma se vi capitasse di vederla in giro scrivetegli please", scherza la cantante nel post. Con tanto di promessa: "Ovviamente biglietti per i miei live a chi la trova".

Il premio che aveva ricevuto chi aveva trovato la sua, di moto, nel giro di pochissime ore. Una Bmw di colore bianco sparita e riapparsa in men che non si dica. "Neanche 12 ore e mi avete ritrovato la moto. Grazie, grazie, grazie per i messaggi, la ricerca, avere inoltrato i messaggi ai vostri amici". E poi, ringraziando il ragazzo che l'ha individuata in giro per Milano: "Ivan, tu sei stato un drago. Avrai i biglietti a tutti i miei live a vita, oltre a tutto il mio amore".