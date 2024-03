Rubano la moto di Rose Villain, lancia l’appello sui social e viene ritrovata: “Non so come ringraziarvi” La cantante Rose Villain ha raccontato che qualcuno le ha rubato la moto in zona Navigli a Milano. Su Instagram ha chiesto ai suoi follower di avvisarla nel caso in cui dovessero avvistarla. Dopo 12 ore è stata recuperata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 2 marzo, la cantante Rose Villain, all'anagrafe Rosa Luini, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram chiedendo notizie sulla sua motocicletta. Qualcuno, infatti, l'ha rubata sulla via Torricelli che si trova in zona Navigli a Milano. Nella mattinata di oggi, domenica 3 marzo, è stata ritrovata.

L'appello di Rose Villain per ritrovare la sua moto

L'artista, che un mese fa era tra i Big in gara al Festival di Sanremo, ha deciso di rivolgersi ai suoi follower nella speranza di poter ritrovare il proprio mezzo: "Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli", esordisce aggiungendo poi alcune faccine tristi. In attesa che le forze dell'ordine trovino il responsabile, Villain ha deciso di mobilitare la propria community lanciando un appello: "Se qualcuno la vede in giro, mi fa sapere?".

La richiesta è dovuta a un motivo molto particolare: "È una custom, quindi non ce ne sono tante così". La moto è una Bmw personalizzata e di colore bianco che è provvista di una sella in pelle marrone. Chiunque dovesse venderla, renderebbe più semplice risalire al volto del responsabile del furto. E, inoltre, considerata la particolarità del mezzo potrebbe essere avvistata tra le vie di Milano.

Fortunatamente nella mattinata è stata ritrovata. La stessa cantante sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui ha detto: "Neanche 12 ore, mi avete ritrovato la moto. Grazie, grazie, grazie per i messaggi, la ricerca, avere inoltrato i messaggi ai vostri amici".

I vip precedentemente derubati o aggrediti

La cantante non è la prima vip ha subire un furto nel capoluogo meneghino. Alcuni mesi fa il pilota di Formula 1 Carl Sainz era stato vittima di una rapina in zona Montenapoleone: un ladro gli aveva strappato l'orologio di lusso che portava al polso. Alcune settimane più tardi anche l'imprenditore Flavio Briatore aveva denunciato di essere stato derubato in zona Cordusio.