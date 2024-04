video suggerito

Papà picchia il direttore sportivo e il mister: non avevano fatto giocare il figlio alla partita di calcio Un uomo ha aggredito il direttore sportivo e il mister perché il figlio non sarebbe partito titolare in una partita di calcio under 17. L’episodio si è verificato a Seveso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un uomo ha aggredito il direttore sportivo e il mister perché il figlio non sarebbe partito titolare in una partita di calcio under 17. L'episodio si è verificato a Seveso, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, durante l'ultima giornata di campionato regionale. Non è il primo caso di genitore che aggredisce mister o direttori sportivi. Solo a giugno scorso, a Seregno, un dirigente ha perso il rene perché è intervenuto per sedare una rissa durante una partita di calcio in un oratorio.

L'uomo avrebbe infatti intuito che il figlio non avrebbe iniziato a giocare come titolare. Questo è bastato a farlo scagliare contro il direttore sportivo che si chiamerebbe Luigi Zambelli: lo avrebbe colpito con due pugni. L'aggressione sarebbe stata vista dal mister della squadra che sarebbe Luigi Pasinato: l'uomo sarebbe intervenuto per dividerli e sarebbe stato colpito con uno schiaffo.

Il padre del ragazzo under 17, è stato allontanato. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano Il Giorno, il dirigente sportivo – dopo l'episodio – ha rassegnato le dimissioni così come il direttore generale Rocco Fazzari. I due, oltre a essere sconvolti dall'accaduto, lo avrebbero fatto anche per alcune divergenze con i vertici societari. Questi ultimi pur avendo deciso di allontanare il genitore violento dal club, non avrebbero subito denunciato l'uomo.

L'episodio ha sconvolto il mondo calcistico dilettantistico.