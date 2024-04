video suggerito

Auto finisce nel torrente, coppia resta incastrata: salvati e trasferiti in ospedale Un'automobile è finita in un torrente in provincia di Sondrio: i due anziani sono stati liberati dai vigili del fuoco. Sono stati portati in ospedale e ricoverati in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 25 aprile, si è verificato un incidente stradale a Poggiridenti, comune che si trova in provincia di Sondrio. Un'automobile è finita nel torrente: due persone sono rimaste gravemente ferite. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente si è verificato poco prima delle 14.30: i due pensionati sono piombati con il loro veicolo nel greto del torrente Rogna. Alla guida c'era un 75enne originario di Lissone, che si trova in provincia di Monza e Brianza. La moglie, una 73enne, era sul lato passeggero. Hanno sbandato, hanno abbattuto il guard rail e sono finiti nel corso d'acqua.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorritori. I vigili del fuoco del comando provinciale sono arrivati immediatamente. Hanno dovuto utilizzare le cesoie per liberare la coppia che era rimasta incastrata nell'abitacolo. Gli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono arrivati in codice rosso.

I pompieri li hanno affidati alle loro cure: sono stati trasferiti all'ospedale di Sondrio. Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata: hanno riportato diversi traumi. Non sarebbero in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.