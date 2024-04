video suggerito

Attraversa la strada e viene travolta da un’auto in retromarcia: è gravissima Incidente stradale in provincia di Brescia: un’auto ha travolto una donna di 78 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’anziana è ricoverata in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 27 aprile, un'automobile ha travolto in retromarcia una donna di 78 anni a Sopraponte di Gavardo, comune che si trova in provincia di Brescia. È stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto alle 16.30 in via Terni, nei pressi della Farmacia Pasini. L'anziana stava attraversando la strada quando un veicolo – una Dacia – l'ha investita. Alla guida c'era un uomo di 69 anni, residente a Paitone, che stava uscendo dal parcheggio. L'ha colpita in retromarcia. La 78enne si trovava probabilmente sulle strisce pedonali.

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. La donna ha riportato traumi molto gravi su tutto il corpo. Dopo averla stabilizzata, l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia: attualmente è in prognosi riservata. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale Valle Sabbia che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Hanno sottoposto anche il conducente all'alcoltest, come da prassi, ma è risultato negativo. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.