Incidente stradale a Pavia, si schianta e vola fuori strada: è gravissimo Incidente stradale a Pavia: un uomo è finito fuori strada con la sua automobile e si è schiantato contro un albero.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, si è verificato un incidente stradale nel territorio di Pavia. Un uomo di settant'anni è rimasto gravemente ferito. Era alla guida della sua automobile sulla tangenziale nord quando, in direzione dello svincolo di via Olevano, è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. Non sono coinvolte altri mezzi.

Il 70enne è stato trovato in arresto cardiaco

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Con loro c'erano anche i vigili del fuoco. Il veicolo era accartocciato: i pompieri sono riusciti a estrarre il ferito e affidarlo alle cure degli operatori sanitari che lo hanno trovato in arresto cardiaco. Hanno subito iniziato le manovre di rianimazione che sono poi proseguite fino all'arrivo all'ospedale San Matteo.

Potrebbe aver avuto un malore

È stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi ed è in pericolo di vita. Nel frattempo gli agenti della polizia locale hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Per consentire tutte le operazioni è stato necessario chiudere la strada al traffico. I pompieri hanno poi rimosso anche il veicolo. Al momento non è chiaro cosa possa esser successo. L'ipotesi più probabile è che il conducente abbia avuto un malore.