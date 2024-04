video suggerito

Incidente stradale nel Pavese, scontro tra un’auto e un camion: morta una donna Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, si è verificato un incidente stradale a Vigevano (Pavia). Una automobile si è scontrata con un camion. È morta una donna di settant’anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, si è verificato un incidente stradale a Vigevano, comune che si trova in provincia di Pavia. Una automobile si è scontrata con un camion. Nell'impatto è morta una donna di settant'anni.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile evento. Il sinistro si è verificato nella frazione Sforzesca e precisamente nella rotonda che collega corso Pavia a viale Commercio. La vittima si trovava alla guida del veicolo. Sono stati immediatamente chiamati i soccorritori. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno recuperato la settantenne.

Gli operatori sanitari sono arrivati con un'ambulanza. Purtroppo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Sono arrivati anche gli agenti della polizia locale: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. In particolare modo dovranno accertare eventuali responsabilità: se si sia trattato di un errore o di un malore.

Leggi anche Chi era Ornella Denova, la donna morta in un incidente stradale mentre usciva dal parcheggio della chiesa

(Articolo in aggiornamento)