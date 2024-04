video suggerito

Ha un malore alla guida e la macchina si ribalta in un fosso: donna muore sul colpo Una donna 72 anni è morta dopo che la sua auto si è ribaltata in un fosso a Zerbo, in provincia di Pavia. Inutili tutti i tentativi dei soccorritori per salvarle la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi mercoledì 3 aprile a Zerbo, in provincia di Pavia. Una donna di 72 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è ribaltata in un fosso. Stando alle prime informazioni, la 72enne era al volante quando è stata colpita da un malore e ha perso il controllo dell'auto.

Tutto è accaduto sulla strada SP35 poco prima delle 9. Quando sono arrivati i sanitari sul posto per la donna non c'è stato più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto sono intervenuti ambulanza, VVF e Polizia Stradale.

Non è che l'ultimo morto sulle strade della Lombardia. Un carabinieri di 49 anni è morto dopo esser stato coinvolto in un gravissimo incidente in moto lungo la strada che collega Pavia a Certosa. Stando alle prime informazioni, il militare si trovava fuori servizio ed era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo delle due ruote. La moto è finita contro il camion. Inutile la corse disperata in ospedale: i medici non sono riusciti a rianimarlo.

Un altro grave incidente tra auto e moto è accaduto a Ballabio, in provincia di Lecco. Nello schianto una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita a causa di traumi al cranico, bacino, arto inferiore e superiore: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è arrivata in elicottero. Si trova ancora ricoverata in gravi condizioni. La giovane si trovava sulla moto alla cui guida c'era un 17enne, soccorso anche lui ma non in gravi condizioni.