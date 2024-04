Violento incidente tra una moto e un’auto a Ballabio: gravissima una ragazza di 14 anni

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente a Ballabio, in provincia di Lecco. I sanitari sono arrivati in via Provinciale 95 in codice rosso, dove pochi minuti prima si è verificato uno scontro tra auto e moto. Purtroppo nello schianto una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita a causa di traumi al cranico, bacino, arto inferiore e superiore: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è arrivata in elicottero.

Si trovava sulla moto guidata da un 17enne soccorso in codice giallo con una ferita alla gambe e trasportato all'ospedale di Lecco. Alla guida dell'auto c'era invece una donna di 30 anni soccorsa non ferita grave.

Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto: non è chiara ancora la dinamica dei fatti.