Ragazzo di Bergamo muore in un incidente in moto a Miami: gravissimo l'amico che era con lui Un giovane di 28 anni è morto in seguito a un violento incidente in moto a Miami: era originario di Urgnano, in provincia di Bergamo. Gravissimo anche l'amico che era con lui.

A cura di Matilde Peretto

Immagine di repertorio

Un ragazzo bergamasco di 28 anni è morto in un incidente in moto a Miami il giorno di Pasquetta. Originario di Urgnano, si era trasferito in Florida da un paio d'anni. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare, pochissimi i dettagli che arrivano da Oltreoceano. Nello schianto è coinvolto anche un amico del giovane, al momento in gravissime condizioni e ricoverato in terapia intensiva.

Giuseppe Ghidotti aveva sempre vissuto a Urgnano. Lavorava in un magazzino di Imequadri quando ha deciso di mollare tutto per viaggiare. "Era da tanto che voleva farlo, viaggiare era il suo sogno. Era uno spirito libero", raccontano le persone che lo conoscevano.

Così aveva deciso di licenziarsi e partire prima per Barcellona e poi per gli Stati Uniti. A Miami aveva trovato un lavoro nel campo dell'edilizia, ma di lì a poco avrebbe ricominciato a viaggiare, come racconta un suo ex-collega magazziniere: "Quando si è licenziato ci era molto dispiaciuto, ma non potevamo tenerlo rinchiuso tra queste quattro mura. Aveva già in programma di trasferirsi in Messico, poi in Colombia. Era un ragazzo positivo, amava viaggiare".

Il paese di Urgnano è sconvolto. I familiari di Ghidotti si sono subito messi in contatto con la Farnesina e l'Ambasciata per organizzare il rientro della salma. Il parroco Stefano Bonazzi si è stretto attorno alla famiglia per confortarla: "Siamo in disperata attesa", ha detto il prete.