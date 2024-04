Chi era Giuseppe Ghidotti, il ragazzo di 28 anni morto in un incidente in moto a Miami

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Giuseppe Ghidotto (foto da Facebook)

Giuseppe Ghidotti era conosciuto e ben voluto da tutti in paese. Era nato e cresciuto a Urgnano, in provincia di Bergamo, con il padre Alessandro, la madre Alda e il fratello Samuele. Il suo sogno, però, era viaggiare. Un paio di anni fa era partito per la Spagna e poi era arrivato negli Stati Uniti. Qui, nella giornata di Pasquetta, è morto in un violento incidente in moto nella città di Miami all'età di 28 anni. Con lui, è rimasto coinvolto anche Kevin Drago, 31enne di Bergamo, ricoverato in gravi condizioni.

La vita a Urgnano e la passione per i viaggi

Giuseppe Ghidotti aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale Belotti di Bergamo e poi aveva trovato lavoro nell'azienda Imequadri di Urgnano. Dopo un paio d'anni aveva scelto di inseguire il suo sogno: vedere il mondo. Prima si era trasferito a Barcellona, dove aveva conosciuto Kevin Drago (l'altro ragazzo coinvolto nel tremendo incidente) e insieme avevano deciso di trasferirsi negli Stati Uniti.

Dopo un primo periodo in California, dopo un breve periodo lavorativo, erano approdati a Miami, Florida. Giuseppe aveva trovato lavoro nel settore dell'edilizia: "Montava pannelli su palazzi, così mi aveva raccontato l'ultima volta che ci siamo sentiti con dei messaggi", racconta un ex-collega della Imequadri.

Il tragico incidente a Miami

Ghidotti mandava un messaggio alla madre Alda tutte le sere. Quella domenica, però, la donna non ne ha ricevuto nessuno. Ha ricevuto, invece, una chiamata dagli Stati Uniti che la informava dell'incidente. La conferma della morte era arrivata lunedì pomeriggio verso le 17:30 di sera, come spiega il parroco di Urgnano, in stretto contatto con la famiglia che si è chiusa nel dolore. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare.

Sembra che dopo Miami, il progetto del 28enne fosse un trasferimento in Messico. Un amico lo ricorda con un post su Facebook: "Ciao Beppe… mi ricorderò sempre le risate quando davo fuori di matto al lavoro".