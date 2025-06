video suggerito

Esce di strada con l'auto a Ostiglia e finisce in un fossato: morto Cristian Rossi, grave il nipote 15enne Cristian Rossi è morto nel pomeriggio del 29 giugno in seguito a un incidente stradale a Ostiglia (Mantova). Il 41enne è finito fuori strada con l'auto all'altezza di una curva. Grave, ma non in pericolo di vita, il nipote di 15 anni che era con lui.

A cura di Enrico Spaccini

Cristian Rossi (foto da Facebook)

Un 41enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 giugno, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Ostiglia (in provincia di Mantova). Stando a quanto ricostruito finora l'uomo, Cristian Rossi residente a Gazzo Veronese, avrebbe perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva finendo fuori strada e sbalzato dall'abitacolo. Le ferite riportate dall'automobilista si sono rivelate fatali. Grave, invece, il nipote 15enne che si trovava in auto con lui.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 del 29 giugno lungo via Rovigo, la strada provinciale che da Ostiglia conduce alla frazione di Correggioli. Rossi si trovava alla guida di una Honda quando, forse a causa dell'alta velocità, all'altezza di una curva ha perso aderenza ed è finito fuori strada. Lo schianto è stato violento e ha fatto sbalzare il 41enne fuori dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti con la massima urgenza i soccorsi con l'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Verona. I sanitari hanno provato a rianimare il conducente dell'auto, il quale però aveva riportato lesioni gravissime ed è stato dichiarato morto prima ancora del trasporto in ospedale.

A bordo con lui, forse di ritorno da una festa, c'era il nipote 15enne residente a Villimpenta. nel Mantovano. Il ragazzo avrebbe riportato ferite gravi ed è stato trasportato con il velivolo all'ospedale di Mantova, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affiata ai carabinieri di Ostiglia che hanno posto sotto sequestro l'auto. La salma del 41enne, invece, è stata già restituita ai familiari.