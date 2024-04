video suggerito

Finisce con la sua moto sotto le ruote di un camion: muore un carabiniere di Pavia Un carabiniere di 49 anni di Pavia ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un camion: inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

531 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un carabinieri di 49 anni è morto dopo esser stato coinvolto in un gravissimo incidente in moto lungo la strada che collega Pavia a Certosa. Stando alle prime informazioni, il militare si trovava fuori servizio ed era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo delle due ruote. La moto è finita sotto le ruote del camion che sopraggiungeva proprio in quel momento in direzione opposta.

Subito è scattato l'allarme ai sanitari del 118 che in poco tempo sono arrivati sul posto: purtroppo nulla sono serviti tutti i tentativi per rianimare il carabiniere. Neanche la corsa disperata in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia è stata necessaria per salvargli la vita. La strada dove si è verificato lo schianto è rimasta bloccata a lungo per consentire l'intervento dei soccorritori.

In tanti ora ricordano il carabiniere: era un sottouficiale in servizio alla centrale operativa di Pavia.