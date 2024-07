video suggerito

Simula un incidente lanciandosi sotto un’auto, ma alla guida c’è un carabiniere: denunciato A Milano un uomo si è lanciato sotto a un’automobile in corsa per simulare un incidente e avere il risarcimento: alla guida però c’era un carabiniere che si è reso conto del tranello e ha chiamato i colleghi. Il 34enne è stato denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo a Milano si sarebbe lanciato sotto una macchina di passaggio per simulare un incidente e avere così il risarcimento: è accaduto all'altezza di via Domenichino in zona Amendola. Alla guida dell'automobile però c'era un carabiniere che ha capito che si trattava di un tentativo di truffa.

L'autore del finto incidente è un uomo di 38 anni, che ha alle spalle numerosi precedenti specifici. La truffa è stata attuata nella mattinata di ieri, lunedì 15 luglio. Ha atteso sulle strisce pedonali il passaggio della Honda Chr del militare e al momento infatti deciso di tuffarsi sotto un'automobile per convincere poi il guidatore di avergli urtato la mano: avrebbe colpito lo specchietto retrovisore con un libro e un paio di occhiali. Appena il conducente è sceso, ha provato a convincerlo sia di avergli fatto male che di avergli rotto gli occhiali. Avrebbe cercato infatti anche di trascinarlo in un negozio di ottica per farsene comprare un paio nuovi.

L'automobilista non è caduto nel tranello: il carabiniere, in servizio al nucleo radiomobile, ha subito dato l'allarme ai colleghi. Sul posto sono intervenuti i militari di una pattuglia della stazione Milano Porta Magenta che passava in zona proprio in quel momento. I carabinieri lo hanno fermato e lo hanno portato in caserma dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso: è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di tentata truffa.