Si finge un avvocato e truffa due anziane, denunciato: restituiti alle vittime oltre 16mila euro Un uomo di 44 anni è stato denunciato a Milano perché accusato di aver truffato due anziane fingendosi un avvocato che assisteva i figli coinvolti in incidenti stradali: la polizia è riuscita a restituire 16mila euro e i gioielli alle vittime.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia di Milano perché avrebbe truffato due anziane in Lombardia. Il 44enne avrebbe finto di essere l'avvocato dei figli e di doverli assistere perché avevano avuto un incidente. Le vittime avrebbero creduto al raggiro e avrebbe dato denaro e gioielli.

La truffa è stata scoperta dopo che l'uomo è stato fermato il 20 giugno alla fermata Centrale della linea m3 della metropolitana di Milano. Gli agenti della Polmetro lo avevano trovato in possesso di denaro e gioielli: agli investigatori aveva fornito versioni "fantasiose" sul perché si trovasse in possesso di quegli oggetti. Non convinti dalle sue parole, i poliziotti hanno deciso di approfondire la sua posizione.

Hanno quindi sequestrato i preziosi e proceduto con le indagini che sono state affidate agli agenti della squadra mobile. Questi ultimi hanno ricostruito i movimenti del 44enne e scoperto, grazie all'analisi del suo cellulare, che si era spostato tra le province di Milano, Monza e Brianza, Como e Lodi dove avrebbe commesso diversi reati. In particolare avrebbe perpetrato due truffe ai danni di anziane.

Avrebbe infatti finto di essere un avvocato che assisteva i figli coinvolti in gravi incidenti. Avrebbe quindi detto loro che era necessario pagare la sua parcella. A una di loro sono stati portati via 16mila euro che le sarebbero serviti per sostenere le spese di un lutto familiari. L'analisi dei video registrati dalle telecamere e i riconoscimenti fotografici hanno permesso di fornire ulteriori riscontri sulla responsabilità del 44enne. La Procura di Milano ha quindi disposto il dissequestro e la restituzione del denaro e dei gioielli alle due donne di 77 e 79 anni.