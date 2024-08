Anziana accusa la badante di aver prelevato dal suo conto oltre 100mila euro e chiede di perquisire la sua casa

video suggerito

Una 76enne di Milano ha accusato la sua badante di aver prelevato oltre 100mila euro dal suo conto senza autorizzazione. La 58enne avrebbe ammesso tutto e giurato di restituirle il denaro, cosa che non avrebbe ancora fatto.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una 76enne di Milano ha denunciato la propria badante accusandola di averle prelevato oltre 113mila euro dal conto in banca senza averla mai autorizzata. La donna, una 58enne di Pavia, avrebbe ammesso tutto e giurato che glieli avrebbe restituiti, ma a un mese dalla scoperta del fatto non avrebbe ancora riconsegnato nulla. Per questo motivo, l'avvocato che affianca l'anziana facoltosa ha chiesto alla Procura di perquisire la sua abitazione alla ricerca dei soldi della cliente.

Il rapporto tra la 76enne e la 58enne pavese

Come raccontato dal Corriere della Sera, la 76enne vive ormai da anni sola a Milano. Non ha parenti e una delle persone che riteneva più vicine è una 58enne originaria di Pavia e anche lei residente a Milano. Da diverso tempo le aveva chiesto di aiutarla con le faccende domestiche, che per l'anziana erano diventate faticose a causa dei problemi di salute.

Un anno e mezzo fa, inoltre, la 76enne aveva firmato una delega che consentiva alla 58enne di prelevare direttamente dal suo conto corrente i soldi necessari per le spese della casa. Una cifra che l'anziana stimava intorno ai 600 euro mensili.

La denuncia e la richiesta alla Procura

Il caso è scoppiato all'incirca un mese fa, quando un dipendente della filiale della banca della 76enne si è insospettito: la badante aveva la delega firmata, ma da tempo faceva prelievi per somme ritenute troppo alte rispetto ai soliti movimenti. Per questo motivo, il dipendente ha contattato l'anziana che in poco tempo ha ottenuto l'estratto conto.

Il documento fornito dalla banca mostrava prelievi totali che superavano i 113mila euro e che l'anziana sostiene di non aver mai autorizzato. Così, la 76enne ha chiesto spiegazioni alla 58enne che avrebbe ammesso la sua condotta scorretta promettendo che le avrebbe restituito tutto. È passato più di un mese da quel giorno, e l'anziana non avrebbe ancora rivisto un euro. Attraverso il suo avvocato, la 76enne ha sporto querela e ora spera che la Procura dia mandato di perquisizione nell'abitazione della sua, ormai, ex badante.