Si finge avvocato e truffa un’anziana per 16mila euro: alla donna servivano per pagare i funerali del marito

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si fingeva un avvocato così da truffare gli anziani al telefono. Ora per un uomo di 44 anni è scattato l'arresto: è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Milano che hanno recuperato dall'arrestato oltre 16mila euro e una collanina in oro. Era il bottino ottenuto da truffe nei confronti di due donne, di 77 e 79 anni, che nelle settimane precedenti erano rimaste vittime del raggiro. Dagli accertamenti è emerso che i 16mila euro truffati a una delle due vittime servivano alla donna per pagare il funerale del marito che era morto a giugno.

I soldi e i gioielli erano stati trovati e sequestrati lo scorso 20 giugno da una pattuglia del Polmetro alla fermata "Centrale" della metropolitana milanese: in questa occasione era stato fermato un pregiudicato che sui contanti aveva iniziato a dare strane versioni ai poliziotti. Da qui poi sono scattate le indagini della Squadra Mobile: gli agenti hanno potuto ricostruire i movimenti dell'uomo accertando, con l'analisi del suo cellulare, che si era spostato tra la province di Milano, Monza e Brianza, Como e Lodi. Quindi si è provveduto a controllare tutte le denunce della province e in poco tempo sono state scoperte quelle per truffa da parte delle due donne.

L'arrestato alle sue vittime aveva fatto credere che era necessario pagare la parcella ad un avvocato che si stava occupando della difesa di un figlio coinvolto in un grave incidente. Sono state fondamentali le analisi delle telecamere di video sorveglianza per risalire all'identità del 44enne. Ora tutto per le due donne ha avuto un lieto fine. I 16mila euro sono stati riconsegnati alla sua proprietaria. Così come i gioielli, tra cui una collanina della prima comunione.