video suggerito

Telefona a un’anziana e finge di essere un carabiniere per truffarla: corriere sventa raggiro Una donna è stata vittima di un tentativo di truffa a Como: un uomo le ha telefonato e si è finto un carabiniere. Il tentativo è stato sventato dall’arrivo di un corriere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, una donna è stata vittima di una tentata truffa. È successo a Como. Fortunatamente, grazie a un corriere delle consegne, è stato sventato il raggiro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'episodio si è verificato in viale Innocenzo XI. L'anziana vive da sola ed è stata contattata al telefono da un uomo che si è presentato come un carabiniere. Le ha raccontato che la sorella aveva provocato un incidente e che fosse necessario pagare una cauzione. Soldi che sarebbero serviti per evitare l'arresto. Sorpresa da quanto accaduto, ha affermato di essere pronta a dare il denaro richiesto. Poco dopo, due persone hanno suonato al suo citofono. L'anziana si è insospettita. Fortunatamente, proprio in quel momento, è arrivato un corriere. Questo ha permesso alla signora di poter lasciare in attesa i due individui.

Come riportato dal giornale QuiComo, i due si sono allontanati forse perché intimoriti dalla presenza dell'uomo. La pensionata, capendo cosa stava accadendo, ha telefonato ai veri carabinieri che si sono subito recati a casa sua. I truffatori hanno così richiamato, ma appena hanno capito che c'erano le forze dell'ordine hanno riattaccato."Vorrei dire a tutti gli anziani di stare molto attenti a chi si presenta alla loro porta o li chiama al telefono con storie simili. Non esitate a chiamare le forze dell'ordine se qualcosa vi sembra sospetto," ha detto la sorella in un'intervista al giornale QuiComo.