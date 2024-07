Si finge un tecnico del gas per truffare un’anziana, lei si accorge del raggiro e lo fa scappare

video suggerito

Un'anziana di ottant'anni ha sventato una truffa ai suoi danni a Monza: la donna è riuscita a mettere in fuga il truffatore che con un raggiro era riuscito a entrare in casa.

A cura di Ilaria Quattrone

Martedì 2 luglio, poco dopo le 9, i poliziotti della centrale operativa della Questura di Monza e Brianza, hanno ricevuto una telefonata da una donna di ottant'anni che ha denunciato di aver subito un tentativo di truffa in un appartamento. Ha infatti raccontato di essere stata avvicinata nel pianerottolo di casa sua, che si trova in zona Triante, da un uomo di 45 anni con il volto parzialmente nascosto da una mascherina chirurgica.

Il 45enne ha sostenuto di essere un tecnico della lettura luce e gas e di essere lì per verificare le tubature di acqua e gas e il contatore della luce. La donna, in un primo momento, si è fidata e ha fatto entrare l'uomo in casa sua. Mentre fingeva di controllare un'anomalia della tubature, ha incalzato l'anziana chiedendole se avesse in casa monili in oro, denaro contante o altre oggetti di valore perché l'uso di materiali chimici per l'intervento tecnico avrebbe potuto danneggiarli. Ha quindi sostenuto che fosse necessario metterli al riparo.

L'ottantenne, capito l'inganno, ha così allertato la propria vicina di casa e insieme hanno messo in fuga il truffatore. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica e soprattutto risalire al volto del responsabile così da evitare che episodi simili ricapitino ad altre vittime ignare del raggiro. Non è escluso quindi che nelle prossime ore non si arrivi a conoscere l'identità del malfattore.