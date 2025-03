Badante maltratta anziano con l’Alzheimer a Cantù, i figli lo scoprono dalle telecamere: denunciata

video suggerito

Una care giver 65enne è stata denunciata dopo essere stata scoperta a maltrattare l'anziano di 87 anni affetto da Alzheimer di cui avrebbe dovuto prendersi cura. La donna, residente a Milano, era stata assunta dai familiari come badante per il pensionato che, anche vista la sua malattia, non riusciva più a vivere in modo autosufficiente nella sua casa di Cantù, in provincia di Como. Dopo le indagini dei Carabinieri la donna è stata licenziata e denunciata.

Tutto è cominciato quando i parenti della vittima hanno iniziato a sospettare che il pensionato potesse aver ricevuto botte e percosse. Per questo hanno deciso di installare alcune telecamere per la video sorveglianza all'interno dell'appartamento dell'uomo. Attraverso i filmati registrati, i familiari si sono accorti che la 65enne era solita picchiare e maltrattare ripetutamente l'uomo malato e hanno così scelto di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Dopo il loro esposto, la Procura ha deciso di affidare le indagini del caso ai Carabinieri di Cantù che hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza installate e hanno confermato le accuse dei parenti contro la donna. Nel frattempo la 65enne è stata licenziata e denunciata per maltrattamenti.