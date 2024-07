video suggerito

Perde il controllo della moto e finisce contro un'auto: è grave In provincia di Bergamo un uomo di 34 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un'automobile: è stato ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di lunedì 15 luglio si è verificato un incidente stradale a Grumello, comune che si trova in provincia di Brescia. Un uomo di 34 anni si trovava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono stati inviati gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 34enne stava guidando uno scooter, un Kymco X-Town. Intorno alle 23, all'altezza del distributore di benzina Leone, l'uomo – che stava procedendo da Bergamo verso Dalmine – avrebbe perso il controllo delle due ruote e poi si sarebbe scontrato con un'automobile Lexus, che sarebbe sbucata da via Grumello.

Il 34enne è finito a terra ed è scivolato per una sessantina di metri. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno fornito tutte le cure del caso sul posto e poi lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le ferite sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Il conducente che era alla guida dell'auto, un anziano, è rimasto illeso.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.