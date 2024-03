Scontro tra auto e moto, 23enne trovato in arresto cardiaco: trasferito d’urgenza in ospedale Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo che con il suo scooter si è scontrato con un’automobile: è stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, mercoledì 13 marzo, si è verificato un incidente stradale a Biassono, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Un'automobile si è scontrata con una moto. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 23 anni. Il giovane è infatti in fin di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il 23enne portato in ospedale con le manovre di rianimazione in corso

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta alle 14.35 in via al Parco. Il 23enne era in sella al suo scooter quando si è scontrato con l'automobile: i medici e i paramedici del 118, arrivati con due ambulanze e un'automedica, lo hanno trovato con diversi traumi multipli e in arresto cardiocircolatorio.

Lo hanno portato in ospedale con le manovre di rianimazione in corso: è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Ferita anche la conducente dell'automobile

Alla guida dell'automobile c'era una 36enne. Anche lei ha riportato alcuni traumi, ma molto meno gravi del ragazzo. È stata infatti portata in ospedale a Desio in codice verde. Ad aiutare i soccorritori, c'erano i vigili del fuoco che hanno permesso di mettere in sicurezza tutta l'area. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.