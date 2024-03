Incidente stradale nel Comasco, pedone travolto da un camion: è morto Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso da un camion in provincia di Como: stava camminando su un lato della strada dove non c’era marciapiede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 28 marzo, un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso da un camion in provincia di Como. Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile incidente. Sul posto oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per ricostruirne l'esatta dinamica e i vigili del fuoco.

L'intervento degli operatori sanitari

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'intervento è avvenuto alle 16.39. Alla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è stato comunicato che un pedone era stato investito a Mozzate, comune di appena 8mila abitanti del Comasco, a poca distanza dal confine con Cislago. Gli operatori sanitari del 118 sono stati inviati a bordo di un'automedica e un'ambulanza in via Varese e precisamente al civico 136. È stato inoltre fatto decollare un elicottero.

Il 36enne è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate

Nonostante il tempestivo intervento, per il 36enne non c'è stato nulla da fare: i medici hanno dichiarato il decesso sul posto, troppo gravi le ferite riportate. L'impatto con l'autoarticolato è stato troppo violento. Non si conosce ancora la sua identità: al momento si sa solo che ha origini straniere. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso. Gli elementi raccolti serviranno ad accertare eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato investito mentre camminava su un lato della strada senza marciapiede. Per consentire tutte le operazioni, è stata chiusa la strada al traffico: essenziale quindi l'aiuto dei vigili del fuoco.