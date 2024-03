Camion perde un pezzo che travolge e uccide un pedone di 36 anni: stava camminando a bordo strada Un uomo di 36 anni che camminava a bordo strada a Mozzate (Como) ha perso la vita dopo essere stato colpito da un camion: il pedone sarebbe stato preso in pieno da una parte del mezzo pesante che si è staccata mentre il veicolo era in movimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 36 anni che camminava a bordo strada a Mozzate (Como) ha perso la vita dopo essere stato urtato da un camion: secondo le primissime ricostruzioni, il pedone sarebbe stato preso in pieno da una parte del mezzo pesante che si è staccata mentre il veicolo era in movimento.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in un tratto della Varesina, fuori dal centro urbano di Mozzate, dove non c’è il marciapiede ma dove è comunque presente la possibilità di passaggio per i pedoni: qui, a bordo strada, stava camminando il 36enne quando è passato il mezzo pesante. Il grosso veicolo avrebbe in quel momento perso un pezzo, che sarebbe caduto sull'asfalto e avrebbe così colpito il pedone. E se inizialmente sembrava che l’uomo fosse stato urtato o investito dal camion, a seguito degli accertamenti sarebbe venuta alla luce la reale dinamica.

Le condizioni del 36enne sono apparse subito critiche. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi con l'elicottero del 118 di Como, chiamati sul posto dal conducente dell'autoarticolato, per il 36enne non c'è stato infatti nulla da fare. I medici sono stati costretti a dichiarare il decesso dell'uomo: troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto.

Non si conosce ancora l'identità della vittima: al momento si sa solo che ha origini straniere. I carabinieri di Mozzate, nel frattempo, hanno svolto tutti i rilievi del caso. Gli elementi raccolti dai militari serviranno ad accertare eventuali responsabilità.