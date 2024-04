video suggerito

Bambino di 10 anni a bordo di un monopattino elettrico si schianta contro un'auto: è grave Un bambino di dieci anni è rimasto coinvolto in un incidente a Manerbio, in provincia di Brescia: era a bordo di un monopattino elettrico con un 21enne quando si è schiantato contro un'auto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura per un bambino di dieci anni che è rimasto coinvolto in un incidente a Manerbio, in provincia di Brescia. Il piccolo è rimasto ferito in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi martedì 16 aprile in via Carducci verso le 14.

Secondo alla ricostruzione di quanto accaduto, il bimbo di 10 anni era su un monopattino elettrico sebbene alla sua età non poteva essere a bordo di questo mezzo. Il piccolo era sul monopattino con un ragazzo di 21 anni. Cosa sia accaduto nel dettaglio è al vaglio degli agenti della polizia locale.

Dopo l'impatto sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari su due ambulanze e un’automedica. Il bimbo di 10 anni è stato portato in ospedale a Brescia, non sarebbe in pericolo di vita. Non ha mai perso conoscenza il piccolo.