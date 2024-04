Prova a rubare un monopattino ma viene scoperto: durante la fuga cade in un dirupo di 10 metri

video suggerito

Foto di repertorio

Un 21enne è stato denunciato per tentato furto a Canegrate (comune nella Città Metropolitana di Milano) dopo essere stato recuperato in fondo a un dirupo alto circa 10 metri. Il ragazzo, infatti, dopo essere stato scoperto mentre cercava di rubare un monopattino, ha provato a fuggire finendo per cadere oltre una recinzione. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo e, dopo essere stato trasportato in ospedale, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno provveduto a denunciarlo.

È accaduto tutto nella serata dello scorso giovedì 4 aprile a Canegrate, al confine con il centro abitato della località Battaglia di San Vittore Olona. Il 21enne, originario dell'Honduras e con alcuni precedenti di polizia alle spalle, avrebbe provato a rubare un monopattino parcheggiato all'interno del giardino di una villetta.

La padrona di casa, però, si sarebbe accorta di quanto stava accadendo e, urlando e chiedendo aiuto, sarebbe riuscita a mettere in fuga il ragazzo. Il 21enne, però, invece di tornare sui suoi passi che lo avevano portato in quella zona, avrebbe deciso di prendere un'altra strada. Saltando la recinzione, con l'obiettivo di far perdere le proprie tracce, il giovane è finito in un dirupo alto circa 10 metri.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il 21enne il quale, come accertato dai sanitari del 118 giunti sul posto, ha riportato multiple fratture. I soccorsi lo hanno poi trasportato in ospedale per le medicazioni e gli accertamenti del caso. I carabinieri, invece, dopo aver ricostruito quanto era appena accaduto, lo hanno denunciato per tentato furto.